«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Известный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал».



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.



«Что касается «волков», то у них три победы из трех в чемпионате после возобновления сезона. Ни одного пропущенного мяча. Более того, за эти 270 минут игрового времени они позволили соперникам нанести всего 3 удара в створ ворот, что в очередной раз подчеркивает крутость этой команды. Хорошие шансы у «Вулверхэмптона» на попадание не только в Европу, но и в Лигу чемпионов. Понятно, что там обострилась конкуренция, но если они продолжат действовать в том же ключе, то шансы у них будут более чем солидные.



Что касается «Арсенала», то там тоже хорошие последние результаты, но в плане игры особых сдвигов в лучшую сторону не видно. Как и прежде, победы «Арсенала» достигаются за счёт индивидуального мастерства исполнителей. В первую очередь за счёт Обамеянга. В плане игры без мяча, в плане обороны провалы случаются регулярно и в опорной зоне, и в центре обороны.



Что можно сказать об этом матче? Понятно, что «Вулверхэмптон» отдаст мяч и, будучи одной из лучших команд в плане контратак, будет ловить «канониров» сразу после потери их мяча. Здесь сразу можно порекомендовать поставить на владение мячом «Арсенала». Не знаю, какая там будет фора, но можно будет брать больше 57 или 58 процентов.



Что касается исходов, то, скорее всего, здесь много голов не будет. «Вулверхэмптон» будет играть привычно компактно и закрыто. У «Арсенала» против таких команд редко что-то получается. Это не «Норвич», которому можно четыре положить. Не думаю, что тут будет много голов, но и «Вулверхэмптон» как минимум не проиграет.



В итоге тут напрашивается ставка 1Х, то есть «волки» не проиграют, и тотал матча меньше 3.5 мяча. Коэффициент на это событие в районе 1.80».



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«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Прогноз: Моутинью и Обамеянг дадут зайти коэффициенту 3.45 Битва прямых конкурентов обещает получиться крайне упорной.