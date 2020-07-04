«Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Кристал Пэлас».



Ставка: гол Варди за 2.03.



«Лестер» в ужасном состоянии — и не только после рестарта, но и до того, как начался этот пандемический кошмар, «лисы» играли плохо. И то, что команда может не остаться в четвёрке, всем очевидно.



К тому же «Лестер» крайне мало забивает и все лидеры играют плохо — и Перес, и Варди, и Мэддисон выглядят убого. Объяснить это сложно — команда, которая так здорово стартовала, сейчас кажется потерянной и очень мало вопросов задаёт Варди обороне. Одна победа в 8 матчах — это, конечно, плохо. И сейчас отрыв «Лестера» от других команд сократился прилично.



Игру против «Кристал Пэлас» «Лестер» будет рассматривать как must win — «Пэлас» сгорел и «Ливерпулю», и «Бернли» — и для «лис» команда является хорошим соперником. Гости довольно крепкая команда, которая не проигрывала в 9 из 13 матчей в гостях.



У «Лестер» 4 победы в 16 матчах — и кажется, что в этой встрече не так всё очевидно. Но при этом ну когда «лисам» ещё набирать очки, если не в этой встрече? И кто, если не Варди? Думаю, он будет играть в основе. Сыграю на его гол — думаю, он в этом матче обязан прервать свою тишину. Для Варди это стыдно — иметь 2 мяча за 13 игр».



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