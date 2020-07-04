«Лацио» — «Милан»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Милан».

Ставка: победа «Лацио» за 2.31.

«Говоря о предстоящем матче, главный тренер хозяев Симоне Индзаги обратил внимание, что «Лацио» стал первой командой в истории итальянского футбола, которая сыграла три официальных матча в чемпионате за неделю. Надо заметить, что Индзаги и не жалуется.



Несмотря на определенные потери и ряд травмированных игроков, «Лацио» провел очень хороший матч с «Торино» на выезде. Считаю, в данном случае «Лацио» остается фаворитом предстоящей встречи.



Но «Милан» прибавил и добивается неплохих результатов, поэтому коэффициент на победу «Лацио» очень высокий – 2 с лишним. Это подарок. Действительно, на «Лацио» стоит смотреть с поправкой на число травмированных.



При этом аккуратно отнесся бы к результатам «Милана». Лечче стоит на вылет, разобранная команда. Но оказалось, что и «Рома» никуда не годится: провалили матч с «Удинезе», проиграв дома (0:2). Поэтому не переоценивал бы успехи «Милана».



Очень нравится, как работает Пиоли в «Милане». Но в данном случае считаю, что статус хозяев поля «Лацио» должен оправдать и выиграть в этой встрече, несмотря на все сложности, которые испытывает команда.



Послушал полностью пресс-конференцию Индзаги. Он уверен в себе, в команде и не считает, что отсутствие игроков помешает ему добиться успеха. Рискнул бы и за такой высокий коэффициент взял П1».