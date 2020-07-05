«Атлетик» — «Реал Мадрид»: трансляция матча 5 июля, где смотреть, по какому каналу покажут

5 июля «Атлетик» и «Реал» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 5 июля «Атлетик Б» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.



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