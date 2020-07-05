«Атлетик» — «Реал Мадрид»: трансляция матча 5 июля, где смотреть, по какому каналу покажут
5 июля «Атлетик» и «Реал» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 5 июля «Атлетик Б» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Атлетик Б» — «Реал». Прогноз: главное испытание для Зидана на пути к долгожданному титулу
В 16 домашних матчах сезона баски пропустили всего девять мячей.
- 5 июля 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
Партнерский контент