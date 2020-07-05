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«Краснодар» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начало, котировки букмекеров

«Краснодар» — «Зенит»: дата матча РПЛ, во сколько начало, котировки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

5 июля «Краснодар» и «Зенит» встречаются в матче 26-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». В случае победы «Зенит» досрочно станет чемпионом России.

Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21 (около 45% вероятности). Успех «Краснодара» оценён букмекерами коэффициентом 3.50 (28%.

Букмекеры уверены, что матч «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.78 (27%).

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В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны.
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