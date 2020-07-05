«Осасуна» — «Хетафе»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Хетафе».



Ставка: победа «Хетафе» в один мяч или ничья за 1.70.



«Осасуна» одержала три победы подряд. Это много для скромной наваррской команды. Не думаю, что памплонцы смогут продолжить победную серию в матче с более мотивированным «Хетафе», которому нужно биться за попадание в Лигу Европы, а при удачном развитии событий – в Лигу чемпионов. Мне кажется, матч будет идти с доминированием «Хетафе» и при не слишком большом количестве голевых моментов.

На ХП2 при тотале меньше 3,5 голов не слишком велик коэффициент, поэтому поставлю на то, что «Хетафе» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью. 0:1, 1:1, 1:2 – наиболее вероятные счеты матча в Памплоне».



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