«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 34-го тура Примеры

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Барселона».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (–1) за 2.40.



«Мы все видели, как великолепно играет «Вильярреал» в последнее время. Одна ничья после возобновления сезона, остальные все победы. Но был только один сложный соперник — «Севилья». И там «Вильярреал» мог проиграть.

Про «Барселону» ничего хорошего не скажешь, если сравнивать с обычной формой. Много потерянных очков, теперь надо догонять «Реал». Это очень сложно. Такое ощущение, что за «Барсу» сейчас играет один Месси. Этого мало.



Тем не менее думаю, что «Вильярреал» начнёт допускать осечки, всё-таки это не топ-клуб. «Барселона» же соберётся после ряда ничьих. Здесь даже трудно что-то объяснять. На мой взгляд, исполнители у каталонцев в разы сильнее. Ставлю на победу «Барсы» с форой (–1)».



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