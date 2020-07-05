«Наполи» — «Рома»: прогноз и ставка на матч Серии А 5 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».
Ставка: «Рома» не проиграет за 1.85.
«Рома» после паузы выглядит похуже. Она тоже провела три игры, но сумела набрать лишь три очка. Победа пришлась на дебютную игру против скромной «Сампдории» (2:1), а вот в остальных двух встречах с «Миланом» и «Удинезе» команда проиграла со счётом 0:2.
Впрочем, римляне по-прежнему находятся на пятой строчке и вовсю претендуют на еврокубки. После 29 туров у них в активе имеется 48 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 12 пунктов, так что в первую очередь придётся оглядываться. Фора от ближайших преследователей «Наполи» и «Милана» три и пять очков соответственно.
Теперь «Роме» предстоит выезд к «Наполи», и тут в последнее время имеется небольшой перевес в сторону римлян. В предыдущих 10 очных встречах они добыли пять побед, в то время как у неаполитанцев их три. В остальных двух случаях победитель не выявлялся.
Любопытно также и то, что за эти 10 матчей в Неаполе соперники встретились четыре раза. За это время жёлто-красные одержали две победы с общим счётом 7:3, а еще два раза расходились миром с хозяевами поля. К слову, в текущем сезоне «Рома» тоже играет весьма неплохо. Она провела 14 выездов и потерпела лишь четыре поражения.
Для «Наполи», который дома выступает нестабильно, это станет непростой задачкой. За 14 игр на своём поле клуб сумел добыть только шесть побед. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть классический Х2 за рабочий коэффициент 1.85".
- 5 июля 2020
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