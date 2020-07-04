«Наполи» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Коларов убьют мечты Гаттузо о Лиге чемпионов

5 июля «Наполи» примет «Рому» в матче 30-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Рома»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Анализ и прогноз матча Серии А«Наполи» — «Рома» (05.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 2 июля только завершился 29-й тур, а уже 4 числа стартует 30-й. Продолжит программу битва «Наполи» и «Ромы», которая станет центральной в эти выходные.

«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Прогноз: Шелви, Бенталеб и Кэрролл охладят пыл Ярмоленко «Молотобойцы» проиграли семь выездных матчей кряду.

«Наполи» во втором круге сильно подправил положение благодаря убедительной серии побед. В предыдущих девяти играх команда добилась семи побед и потерпела всего два поражения. Три матча из этого внушительного отрезка пришлись на период после рестарта чемпионата Италии.



Сперва неаполитанцы на выезде вскрыли неприступную «Верону» (2:0), а затем уверенно разобрались с аутсайдером СПАЛом у себя дома (3:1). В предыдущем же туре они снова совершили выезд и не сумели ничего противопоставить грозной «Аталанте» (0:2). Хотя, конечно, тут надо сказать, что смотрелись гости местами даже интереснее.



Сейчас у голубых 48 баллов и чистое шестое место, которое выводит в Лигу Европы. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 15 пунктов. Какие-то надежды, может, и остаются, но первая же осечка их уничтожит. Приходится смотреть вниз. Отрыв главного преследователя «Милана» составляет каких-то два очка.

«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз: 0:4 от «Манчестер Сити» — это только начало В последних семи играх в Ливерпуле «Вилла» потерпела лишь два поражения и забила целых 12 голов.

Не стоит забывать о победе «Наполи» в Кубке Италии. Благодаря этому клуб уже гарантированно примет участие в Лиге Европы на будущий год. А вот «Рома» после паузы выглядит похуже. Она тоже провела три игры, но сумела набрать лишь три очка. Победа пришлась на дебютную игру против скромной «Сампдории» (2:1), а вот в остальных двух встречах с «Миланом» и «Удинезе» команда проиграла со счётом 0:2.



Впрочем, римляне по-прежнему находятся на пятой строчке и вовсю претендуют на еврокубки. После 29 туров у них в активе имеется 48 баллов. До зоны Лиги чемпионов не хватает целых 12 пунктов, так что в первую очередь придётся оглядываться. Фора от ближайших преследователей «Наполи» и «Милана» три и пять пунктов соответственно.



Теперь «Роме» предстоит выезд к «Наполи», и тут, надо сказать, в последнее время имеется небольшой перевес в сторону римлян. В предыдущих 10 очных встречах они добыли пять побед, в то время как у неаполитанцев их три. В остальных двух случаях победитель не выявлялся.

«Уфа» — «Урал». Прогноз: Евсеев, Парфёнов, Кротов и Панюков удивят букмекеров в матче РПЛ Четыре из пяти предыдущих матчей «Уфы» в чемпионате России закончились со счётом 0:0.

Любопытно также и то, что за эти 10 матчей у Неаполе соперники встретились четыре раза. За это время жёлто-красные одержали две победы с общим счётом 7:3, а еще два раза расходились миром с хозяевами поля. К слову, в текущем сезоне «Рома» тоже играет весьма неплохо. Она провела 14 выездов и потерпела лишь четыре поражения.

Для «Наполи», который дома выступает нестабильно, это станет непростой задачкой. За 14 игр на своем поле клуб сумел добыть только шесть побед. А при таких раскладах есть смысл рассмотреть классический Х2 за рабочий коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Рома»

Соперники находятся рядышком в турнирной таблице чемпионата Италии, занимая за собой всю зону Лиги Европы. В целом они выглядят сопоставимо, а потому мы бы проверили ставку Х2. Согласно статистике личных встреч, в последнее время «Рома» чувствует себя в Неаполе комфортно. Плюсом к этому идёт и тот факт, что «Наполи» в текущем сезоне дома выступает нестабильно. А римляне в свою очередь вполне неплохо смотрятся на выезде.



Ставка: «Рома» не проиграет за коэффициент 1.85.