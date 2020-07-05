«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч 26-го тура РПЛ

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Уже накапливается определённая усталость. «Краснодар» то ли разбежался с «Ростовом», то ли не разбежался. Эта концовка испортила настроение, и как она повлияет — сплошные вопросы.

На стадионе будет занято всего 10% мест, так что на трибунах будет разреженное пространства. Именно поэтому другие варианты (исходы, тоталы и прочее) я бы брать не стал. Потому что настрой и тактика «Зенита» будут строго зависеть от того, насколько этот матч будет для них «золотой» или «позолоченный».



Но вот в чём я не сомневаюсь, так это в голах в обе стороны. «Краснодар» всегда на своем поле забивает. Команда показала хороший футбол в Ростове, хорошие подходы к чужим воротам были. Кроме того, в предстоящей игре свои моменты должен использовать Маркус Берг.



«Зенит» в чемпионской гонке продолжает лидировать по всем показателям. Может быть, не всегда клуб реализует свои моменты и зачастую ставит себя в трудное положение. Тем не менее Малком, Дзюба, Азмун (плюс Ригони) — это всё игроки, которые способны создавать угрозу чужим воротам.



Поэтому я думаю, что голы будут в обе стороны. Не думаю, что будет низовая игра, потому что кто бы ни забил, соперник всё равно будет атаковать, а бетонной оборону этих команд не назовешь — на ноль они играют нечасто.



Я бы остановился на утверждении, что это абсолютно непредсказуемый матч, тем более не зная главной мотивации «Зенита». Это игра, скорее, для ставок в режиме «лайв». Но если говорить о предварительном прогнозе, то свои аргументы я изложил».



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