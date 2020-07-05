«Наполи» — «Рома»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии 5 июля

Известный комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Рома».
Ставка: «Наполи» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.
«Во-первых, следует отметить, что неаполитанцы выполнили задачу на сезон. Они уже в Лиге Европы, поскольку выиграли Кубок Италии, а до Лиги чемпионов им не дотянуться. «Рома» также потеряла шансы на Лигу чемпионов, но, даже если она и упустит «Милан», её главные конкуренты — «Кальяри», «Парма», «Сассуоло» — это команды, которые не внушают доверия и уверенности в их борьбе за место в Лиге Европы.
Кроме того, «Рому» сотрясают управленческие скандалы. Мы видели, как команда вернулась в чемпионат. Кое-как обыграла «Сампдорию». После этого вчистую уступила «Милану» (0:2), нанеся всего один удар в створ ворот. Потом вляпалась в историю, проиграв «Удинезе» с таким же счётом.
«Рома» в Неаполе уже не будет никаким фаворитом. Хотя после дисквалификации в состав возвращается Вериту и Пеллегрини. Впрочем, по-прежнему отсутствует нападающий Дзаньола и из-за травмы Паоло Лопес.
Если говорить о «Наполи», то неаполитанцы уступили в последнем матче «Аталанте» (0:2), но смотрелись по игре очень даже неплохо. Команда создала много моментов и очень странно, что не удалось забить. Обидно, что потеряли из-за травмы Аспину, но его есть кем заменить. Мне кажется, что у неаполитанцев намного больше шансов в этом матче как минимум не проиграть. Неудача с «Аталантой» прервала серию неаполитанцев в чемпионате из пяти побед, плюс не забываем о победе в Кубке Италии.
Гаттузо настроит свою команду. В этом матче, как мне кажется, «Наполи» не проиграет, а тотал мячей не превысит 3,5. Надеюсь, нам повезёт».
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