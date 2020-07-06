«Севилья» — «Эйбар»: прогноз и ставка на матч 34-го тура Ла Лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Эйбар».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 1.83.
«Оружейники» в порядке. В шести турах после рестарта первенства они набрали восемь очков, проиграв только «Реалу» (1:3) и крепкой «Осасуне» (0:2). Удалось одолеть «Валенсию» (1:0) и «Гранаду» (2:1), а также скатать ничьи с двумя претендентами на зону еврокубков — «Атлетиком» из Бильбао (2:2) и «Хетафе» (1:1).
И всё же «Севилья» смотрится гораздо мощнее, да и статистика очных встреч на её стороне: 10 очков из 12 возможных в четырёх предыдущих домашних поединках. На выезде «Эйбар» откровенно не блещет — всего 2 победы в 16 играх при разнице мячей 12:26. Плюс нужно учитывать календарь.
Гости имеют право на ошибку, а главное — в следующем туре им принимать «Леганес», который находится в зоне вылета. В связи с этим тренерский штаб вполне может предоставить ряду футболистов основы дополнительных отдых перед битвой с прямым конкурентом, ведь там результат будет гораздо важнее.
Потому предпосылок для сенсации не видим. П1 с форой (-1) за 1.83 смотрится замечательно. Варианты посмелее — ИТБ 2 гола «Севильи» за 2.36 и П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.50. «Оружейники» много пропускают за пределами родного стадиона".
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