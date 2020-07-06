«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Филиппа Кудрявцева на игру чемпионата Англии

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».



Ставка: обе забьют за 1.76.



«После матча «Тоттенхэма» с «Шеффилдом» очень сильно задумываешься, стоит ли вообще ставить на лондонцев. Поэтому сразу задумываешься, стоит ли, наоборот, в данном прогнозе оттолкнуться от «Эвертона».



«Ириски» выглядят более стабильно. Карло Анчелотти уже неплохо поставил команде игру. С момента прихода итальянского специалиста на пост главного тренера «Эвертон» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. За конкретный промежуток эта команда набрала больше очков, чем «Тоттенхэм».



Однако учитывая мотивацию и амбиции «Тоттенхэма», для многих лондонцы остаются фаворитами. Тем не менее отмечу, что у «Эвертона» отлично действуют нападающие. Это касается и Калверт-Льюина, и Ришарлисона. Бразилиц выглядит очень сильно индивидуально.



У «Тоттенхэма» вернулся Харри Кейн и уже успел забить в ворота «Шеффилда». К тому же у «шпор» хорошая линия полузащиты. Я бы выделил отдельно Бергвейна. Мне кажется, что голы мы увидим с обеих сторон. Именно поэтому выбираю вполне простой вариант — «обе команды забьют», — сказал Кудрявцев.



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