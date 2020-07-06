Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Филиппа Кудрявцева на игру чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: прогноз Филиппа Кудрявцева на игру чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон».

Ставка: обе забьют за 1.76.

«После матча «Тоттенхэма» с «Шеффилдом» очень сильно задумываешься, стоит ли вообще ставить на лондонцев. Поэтому сразу задумываешься, стоит ли, наоборот, в данном прогнозе оттолкнуться от «Эвертона».

«Ириски» выглядят более стабильно. Карло Анчелотти уже неплохо поставил команде игру. С момента прихода итальянского специалиста на пост главного тренера «Эвертон» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. За конкретный промежуток эта команда набрала больше очков, чем «Тоттенхэм».

Однако учитывая мотивацию и амбиции «Тоттенхэма», для многих лондонцы остаются фаворитами. Тем не менее отмечу, что у «Эвертона» отлично действуют нападающие. Это касается и Калверт-Льюина, и Ришарлисона. Бразилиц выглядит очень сильно индивидуально.

У «Тоттенхэма» вернулся Харри Кейн и уже успел забить в ворота «Шеффилда». К тому же у «шпор» хорошая линия полузащиты. Я бы выделил отдельно Бергвейна. Мне кажется, что голы мы увидим с обеих сторон. Именно поэтому выбираю вполне простой вариант — «обе команды забьют», — сказал Кудрявцев.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти найдёт ответ для Кейна и Моуринью
В семи выездных играх под руководством итальянца «ириски» забили 10 мячей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020