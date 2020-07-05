«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз: мудрый Анчелотти найдёт ответ для Кейна и Моуринью

6 июля «Тоттенхэм» примет «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон»

Букмекеры считаю, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» (06.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершился 32-й тур, а уже 4 числа стартовал 33-й. Продолжит программу битва «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертона», встреча состоится 6 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Тоттенхэм Хотспур» за время вынужденного перерыва не сумел вернуть себе стабильность. За три игры в чемпионате Англии после паузы получилось набрать четыре балла. В дебютном случилась ничья у себя дома с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а затем лондонцы одержали победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).



В предыдущем же туре «шпоры» совершили первый за длительный отрезок времени выезд к «Шеффилд Юнайтед» и провалили его, проиграв 1:3. По ходу поединка чувствовалось территориальное преимущество гостей, однако создать что-то стоящее впереди не вышло. Зато в обороне они позволяли «клинкам» практически всё, за что и поплатились.



Теперь команде Жозе Моуринью будет очень непросто вернуться в борьбу за еврокубки. Сейчас у неё 45 баллов и девятая строчка, но даже до седьмой позиции не хватает четыре пункта. При этом преследователи буквально дышат в спину: у «Бёрнли» баллов столько же, а у «Эвертона» всего лишь на один меньше.

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«Эвертон», соответственно, с 44 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Понятно, что до еврокубков далековато. Но, надо сказать, вернулся в большой футбол клуб из Ливерпуля весьма успешно.



За три матча после рестарта АПЛ «ириски» заработали семь из девяти возможных очков. Ничья пришлась на дебютную игру дома против «Ливерпуля» (0:0), и тут стоит отметить, что хозяева при определённых обстоятельствах могли даже оставить бригаду Клоппа не у дел. Затем «скаузеры» увезли три балла из Нориджа от местного «Норвич Сити» (1:0).



Ну а в предыдущем туре подопечные Карло Анчелотти переиграли замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» (2:1). На правах хозяев они мощно начали встречу и вели с форой в два мяча уже после 16-й минуты. Во втором тайме «лисы» перестроились и попытались исправить положение, но сил хватило лишь отквитать один мяч.

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Теперь «Эвертону» предстоит непростой выезд к «Тоттенхэм Хотспур». Дело тут в том, что «шпоры» очень хорошо играют у себя дома. За 16 проведённых встреч на своём поле они потерпели лишь четыре поражения, забили 30 мячей, а пропустили всего 16.



Для «ирисок», которым выезды даются с трудом, это будет непростой задачей. Они за 16 матчей в гостях сумели добыть лишь четыре победы при девяти поражениях. При этом было пропущено аж 31 мяча. Впрочем, должное отдать ливерпульцам всё же стоит.



С приходом Карло Анчелотти на пост главного тренера команда сильно изменилась. К слову, в семи выездах под руководством именитого итальянского специалиста она проиграла лишь три раза: «Манчестер Сити» (1:2), «Арсеналу» (2:3) и «Челси» (0:4). При этом за это время было забито десять мячей, что, в целом, неплохо.

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Конечно, на своём поле «Тоттенхэм» даст фору многим, но стабильности ему всё же не хватает. На наш взгляд, «Эвертон» сможет найти, чем ответить лондонцам. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.76.



Любители рискнуть могут даже рассмотреть комбинированный вариант обе забьют + Х2 за внушительный коэффициент 2.79. Команда из Ливерпулю неплохо стартанула и может удивить.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон»

«Эвертон» после паузы весьма успешно вернулся в большой футбол. Сейчас команда Карло Анчелотти выглядит весьма неплохо и чувствует себя вполне уверенно. Понятно, что «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле даст фору любому, но клубу по прежнему не хватает стабильности. На наш взгляд, «ириски» найдут, чем ответить «шпорам».



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.76.

