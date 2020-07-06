Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль может обвалиться до 75

Аналитик агентства экономической информации «Прайм» Дмитрий Майоров дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Триггерами для падения рубля стало снижение в пятницу мировых цен на нефть, а также избавление инвесторов от риска перед выходными на фоне негативного для России международного фона. Под международным негативом я подразумеваю продление ЕС секторальных санкций против РФ, дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», которые были включёны в проект бюджета национальной обороны США. Ну и, наконец, скандал вокруг истории о якобы финансировании Москвой операций талибов против американских военных в Афганистане.



Всё это, а также ожидание роста импорта на фоне ослабления карантинных мер и упавший спрос на рублёвый государственный долг создают очень печальные перспективы для курса национальной валюты.



Поэтому пока, на мой взгляд, рубль сохраняет потенциал для дальнейшего ослабления и падению курса в нижнюю часть коридора 71.00-75.00», – предположил Майоров.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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