«Валенсия» — «Вальядолид»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Вальядолид».
Ставка: ТМ 1 в 1-м тайме за 1.67.
«В «Валенсию» сейчас веры мало. С Воро команда продолжила играть столь же невразумительно, как в последних матчах при Селадесе, а вдобавок травмы Гайа и Родриго существенно ослабили состав. В прошлом туре в Гранаде «Валенсии» при ужасающей игре повезло вести в счёте 2:1, но на последних минутах валенсийцы упустили победу и теперь имеют крайне низкие шансы подняться в еврокубковую зону. Чтобы они сохранились, нужно брать три очка против «Вальядолида».
Кастилолеонцам же победа на «Месталье» гарантирует сохранение прописки в Примере. «Вальядолид» пусть и уступает «Валенсии» по уровню футболистов, но сейчас это команда с куда лучше поставленной игрой. Стоит также отметить, что в матчах «Вальядолида» обычно мало остроты в первых таймах, зато масса голевых моментов на 80-90-х минутах.
Думаю, что на валенсийской жаре тут велики шансы на безголевой первый тайм, зато в концовке игры какая-либо из команд будет вынуждена идти ва-банк. Поэтому я ставлю на тотал меньше (1) в первом тайме и на гол после 75-й минуты игры», — сказал Вишневский.
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