«Валенсия» — «Вальядолид». Прогноз: Черышев, Гамейро и Коклен подтвердят расчёты экспертов

7 июля «Валенсия» и «Вальядолид» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Валенсии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 4.85.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 7 июля «Валенсия» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.38, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.
Анализ и прогноз матча Примеры «Валенсия» — «Вальядолид» (07.07.2020)
Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.
Семь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации становится всё меньше. Программа 35-го тура испанской Примеры стартует во вторник, 7 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 20:30 мск.
В Валенсии местный одноимённый клуб на стадионе «Месталья» сразится с «Вальядолидом». Команды находятся в середине турнирной таблицы. У гостей всё замечательно, основную задачу на сезон они уже решили, причём довольно давно. Сохранение прописки в элитном дивизионе не стало проблемой.
39 очков в 34 турах, чистое 13-е место в турнирной таблице. Мечтать о еврокубках не имеет смысла, даже отставание до топ-10 составляет восемь пунктов. Зато концовка сезона абсолютно точно пройдёт без нервотрёпки: открывающая зону вылета «Мальорка» находится аж в 10 баллах.
Результаты после возобновления сезона замечательные. В шести турах бело-фиолетовые потерпели лишь одно поражение, да и то в гостях у мадридского «Атлетико» со счётом 0:1 благодаря голу на 81-й минуте. Правда, победы всего две, гостевая над «Леганесом» (2:1) и домашняя над «Алавесом» (1:0).
И целые четыре ничьих с соперниками на любой вкус. С «Сельтой» (0:0), «Хетафе» (1:1), «Севильей» (1:1) и «Леванте» (0:0). Потому считать игру лёгкой прогулкой для «Валенсии» чревато, благо что хозяева сейчас пребывают в непростом состоянии. Собственно, они в шаге от того, чтобы потерять сезон.
Качество футбола крайне скромное, а индивидуальных качеств отдельных исполнителей хватает далеко не всегда. И вот что мы имеем — в семи поединках после рестарта первенства одержана одна-единственная победа, над «Осасуной» (2:0). Плюс пара ничьих. Пять очков в семи турах — ужасающий результат для претендента на еврокубки.
Вопросов нет только по поражению от мадридского «Реала» (0:3). А вот 0:1 от «Эйбара», 0:2 от «Вильярреала» и 0:2 от «Атлетика» из Бильбао — это печально. Теперь «летучие мыши» располагаются на девятой строчке в турнирной таблице с 47 очками. Чтобы претендовать на Лигу Европы, нужно набирать в оставшихся четырёх турах 9-10 баллов.
Верится в подобное с трудом. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу гостей — в пяти предыдущих случаях они уступили лишь однажды при четырёх ничьих. Напрягают два момента. Во-первых, очень уж мало «Вальядолид» забивает на выезде, всего 12 голов в 17 матчах.
Во-вторых, гостям уже совсем ничего не надо, а недооценивать фактор мотивации в концовке сезона опасно. Потому лезть в исход не станем. Проверим ставку «обе забьют — нет» за 1.79. Бело-фиолетовые выдали шесть низовых результатов подряд, а за шесть предыдущих матчей «Валенсии» голы в обе стороны забивались лишь однажды.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Вальядолид» 7 июля
«Валенсия» показывает очень бледный футбол и всерьёз рискует остаться без еврокубков на будущий год. «Вальядолид», напротив, хорош, но никакой мотивации не имеет — прописка в элите сохранена, а выше уже не подняться. Проверим «обе забьют — нет» за 1.79. В шести последних матчах «летучих мышей» этот вариант доезжал пять раз, а бело-фиолетовые вот уже шесть игр кряду катают низы.
Ставка: обе забьют — нет за 1.79.
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