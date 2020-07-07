«Милан» — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.92.
«Милан» — «Ювентус» — один из главных матчей сезона в Италии. Это один из главных матчей в Италии вообще. Конечно, чуть-чуть он потускнел в последнее время в связи с тем, что «Милан» не так хорош.
Я вообще не понимаю, что творится с этой командой. Не знаю, как на «Милан» можно ставить. Мы думали, что «Милан» обыграет СПАЛ, а матч неожиданно завершается ничьей 2:2. «Милан» еле-еле спасся от поражения. Потом бац, громит в гостях «Лацио» в Риме со счётом 3:0. Я не понимаю, что с этим «Миланом» делать.
Давайте попробуем оттолкнуться от того, что этот клуб всё-таки сейчас в неплохой форме. Это правда. Со СПАЛом, будем считать, произошла случайность.
«Милан» уже не проиграл «Ювентусу» один раз, это было совсем недавно в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Команды сыграли 0:0. У «Милана» не было особенных шансов, но он хотя бы не позволил «Ювентусу» забить.
Я думаю, что в этом матче не стоит ждать большого количества голов — это совершенно точно. «Милан» может отобрать очки у «Ювентуса». Сомнений в этом нет, но ставить даже на 1Х всё-таки рискованно.
«Юве», как мы видим, набрал сумасшедшую форму. Криштиану забивает, да и вся команда бежит очень хорошо.
Выбирать ставки на исход я бы не рекомендовал. Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.92 в этом матче, по-моему, вполне вероятная история. Могут сыграть 1:1, или «Ювентус» выиграет 2:0. Я думаю, что именно тотал меньше — это неплохой выбор на эту встречу», — сказал Занозин.
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