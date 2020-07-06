«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Роналду с Ибрагимовичем устроят ад Буффону и Доннарумме

7 июля «Милан» примет «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.58.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус»
Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Милан» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Ювентус» (07.07.2020)
Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 5 июля только завершился 30-й тур, а уже 7 числа стартует 31-й. Разумеется, главной битвой тура станет сражение «Милана» и «Ювентуса».
«Милан» в прошлом туре встречался в гостях с одним из лидеров чемпионата Италии «Лацио». И добился разгромной победы со счётом 3:0. Любопытно, что по статистике соперники смотрелись вполне сопоставимо: нанесли по восемь ударов в сторону ворот друг друга, а процент владения мячом гостей был выше лишь на пять пунктов. Сильно сказалась нехватка двух основных форвардов хозяев Иммобиле и Кайседо, которые отбывали дисквалификацию.
По факту же подопечные Стефано Пиоли практически полностью превзошли оппонента, особенно это бросалось в глаза в первом тайме. Пожалуй, они показали лучшую игру в нынешнем сезоне и абсолютно по делу взяли три очка. Эта победа стала третьей для россонери за четыре игры в Серии А, а всего они набрали 10 из 12 возможных очков.
Теперь у них 46 баллов в сумме и чистое седьмое место в итальянской Серии А. Дистанция до зоны Лиги Европы составляет каких-то два пункта. Команда вплотную претендует на еврокубки ещё и потому, что находящийся на шестой позиции «Наполи» завоевал Кубок Италии и уже гарантированно примет участие в ЛЕ.
«Ювентус» в чемпионате Италии идёт очень спокойно. В четырёх играх были одержаны четыре победы с общим счётом 13:2, уровень сопротивления оказался минимальным. Правда, тут надо бы сказать, что в противниках из топ-10 был только один представитель.
«Старая синьора» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 75 очками в активе. Теперь отрыв от второго места составляет семь пунктов. До конца сезона, конечно, осталось провести ещё восемь туров, но фора весьма комфортная.
Теперь «Ювентусу» предстоит выезд к «Милану», и тут надо отметить, что после паузы соперники уже встречались. Дело было в Кубке Италии, в ответной игре полуфинала. Тогда встреча завершилась безголевой ничьей, а дальше прошёл туринский клуб, поскольку в первом матче полуфинала ещё до паузы сумел скатать ничью со счётом 1:1 в гостях.
Однако здесь стоит подчеркнуть, что миланцы остались в меньшинстве уже на 16-й минуте. Правда, Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, а в оставшееся время его команда не сумела воплотить численное преимущество в нужный результат, показав откровенно бледный футбол.
Впрочем, не лишним, на наш взгляд, будет посмотреть на статистику личных встреч. Дело в том, что «Милан» не может обыграть «Ювентус» практически три года. С тех пор соперники успели повидаться 11 раз: девять побед на свой счёт записали «зебры» и ещё два раза оппоненты расходились миром.
«Старая синьора», пожалуй, выйдет в статусе фаворита, однако миланский клуб определённо может дать ей отпор. После паузы россонери выглядят весьма опасно: за четыре игры они успели наколотить целых 11 мячей. А при таких раскладах классическая ставка обе забьют за коэффициент 1.79 имеет право на существование.
При желании можно проверить комбинированный вариант Х2 + обе забьют за коэффициент 2.34. Уж больно страшная для красно-чёрных статистика личных встреч.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус»
«Ювентус» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Клуб возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре матча после паузы с общим счётом 13:2. Статистика личных встреч также на его стороне: за 11 предыдущих поединков с миланцами добыты девять побед при двух ничьих. Однако на этот раз «Милан» определённо способен найти ответ своему обидчику. После паузы россонери не имеют проблем с результативностью и смотрятся грозно. К тому же, жажды мести за вылет из Кубка Италии никто не отменял. Мы бы проверили ставку обе забьют.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.
- 6 июля 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:35
-
08:09
- 5 июля 2020
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:55
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05