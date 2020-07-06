«Милан» — «Ювентус». Прогноз: Роналду с Ибрагимовичем устроят ад Буффону и Доннарумме

7 июля «Милан» примет «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус»

Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Милан» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча Серии А «Милан» — «Ювентус» (07.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 5 июля только завершился 30-й тур, а уже 7 числа стартует 31-й. Разумеется, главной битвой тура станет сражение «Милана» и «Ювентуса».

«Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз: Виллиан, Жиру и Лэмпард сделают шаг к Лиге чемпионов За восемь предыдущих лондонских дерби с «орлами» «пенсионеры» сумели добыть шесть побед.

«Милан» в прошлом туре встречался в гостях с одним из лидеров чемпионата Италии «Лацио». И добился разгромной победы со счётом 3:0. Любопытно, что по статистике соперники смотрелись вполне сопоставимо: нанесли по восемь ударов в сторону ворот друг друга, а процент владения мячом гостей был выше лишь на пять пунктов. Сильно сказалась нехватка двух основных форвардов хозяев Иммобиле и Кайседо, которые отбывали дисквалификацию.

По факту же подопечные Стефано Пиоли практически полностью превзошли оппонента, особенно это бросалось в глаза в первом тайме. Пожалуй, они показали лучшую игру в нынешнем сезоне и абсолютно по делу взяли три очка. Эта победа стала третьей для россонери за четыре игры в Серии А, а всего они набрали 10 из 12 возможных очков.

Теперь у них 46 баллов в сумме и чистое седьмое место в итальянской Серии А. Дистанция до зоны Лиги Европы составляет каких-то два пункта. Команда вплотную претендует на еврокубки ещё и потому, что находящийся на шестой позиции «Наполи» завоевал Кубок Италии и уже гарантированно примет участие в ЛЕ.

«Арсенал» — «Лестер». Прогноз: Обамеянг, Артета и Варди помогут зайти коэффициенту 2.72 За пять очных встреч в Лондоне «лисы» потерпели пять поражений и пропустили 12 мячей.

«Ювентус» в чемпионате Италии идёт очень спокойно. В четырёх играх были одержаны четыре победы с общим счётом 13:2, уровень сопротивления оказался минимальным. Правда, тут надо бы сказать, что в противниках из топ-10 был только один представитель.



«Старая синьора» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 75 очками в активе. Теперь отрыв от второго места составляет семь пунктов. До конца сезона, конечно, осталось провести ещё восемь туров, но фора весьма комфортная.



Теперь «Ювентусу» предстоит выезд к «Милану», и тут надо отметить, что после паузы соперники уже встречались. Дело было в Кубке Италии, в ответной игре полуфинала. Тогда встреча завершилась безголевой ничьей, а дальше прошёл туринский клуб, поскольку в первом матче полуфинала ещё до паузы сумел скатать ничью со счётом 1:1 в гостях.

«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз: берём коэффициент 2.26 на матч аутсайдеров АПЛ В предыдущих девяти играх в чемпионате Англии «канарейки» забили только один гол.

Однако здесь стоит подчеркнуть, что миланцы остались в меньшинстве уже на 16-й минуте. Правда, Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, а в оставшееся время его команда не сумела воплотить численное преимущество в нужный результат, показав откровенно бледный футбол.

Впрочем, не лишним, на наш взгляд, будет посмотреть на статистику личных встреч. Дело в том, что «Милан» не может обыграть «Ювентус» практически три года. С тех пор соперники успели повидаться 11 раз: девять побед на свой счёт записали «зебры» и ещё два раза оппоненты расходились миром.



«Старая синьора», пожалуй, выйдет в статусе фаворита, однако миланский клуб определённо может дать ей отпор. После паузы россонери выглядят весьма опасно: за четыре игры они успели наколотить целых 11 мячей. А при таких раскладах классическая ставка обе забьют за коэффициент 1.79 имеет право на существование.

«Сельта» — «Атлетико». Прогноз: это не «Реал» и «Барселона»! Смолов останется без гола Обе команды здорово выглядят после паузы, но разница в уровне исполнителей солидная.

При желании можно проверить комбинированный вариант Х2 + обе забьют за коэффициент 2.34. Уж больно страшная для красно-чёрных статистика личных встреч.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Ювентус»

«Ювентус» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Клуб возглавляет турнирную таблицу, выиграв все четыре матча после паузы с общим счётом 13:2. Статистика личных встреч также на его стороне: за 11 предыдущих поединков с миланцами добыты девять побед при двух ничьих. Однако на этот раз «Милан» определённо способен найти ответ своему обидчику. После паузы россонери не имеют проблем с результативностью и смотрятся грозно. К тому же, жажды мести за вылет из Кубка Италии никто не отменял. Мы бы проверили ставку обе забьют.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.79.