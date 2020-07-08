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«Ман Сити» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Англии

«Ман Сити» — «Ньюкасл»: прогноз и ставка на матч 34-го тура чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ман Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ман Сити» всухую за 1.73.

«Соперники уже успели встретиться после паузы. Дело было в четвертьфинале Кубка Англии. Тогда «Сити» выступал в роли гостей и очень уверенно разобрался с соперником, обыграв того со счётом 2:0.

Теперь подопечные Гвардиолы будут играть на своём поле, и тут для «сорок» всё печально. Дело в том, что в предыдущих шести играх у себя дома с ними «Манчестер Сити» добыл шесть побед. При этом клуб оформил 24 мяча, а пропустил всего три. Жуткие цифры.

Любопытно также, что в предыдущих четырёх домашних играх в текущем сезоне АПЛ голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:0. Да и в целом у себя дома они пропускают довольно редко: в текущем сезоне за 16 домашних игр было пропущено только 12 мячей. На таком фоне П1 всухую за коэффициент 1.73 смотрится нормально. При желании можно проверить П1 с форой (-2.5) за коэффициент 2.11».

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В четырёх последних домашних играх «Сити» одержал четыре победы с общим счётом 14:0.
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