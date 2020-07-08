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«Шеффилд» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка на матч АПЛ 8 июля

«Шеффилд» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка на матч АПЛ 8 июля
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Шеффилд» забьёт» за 1.70.

«Клинки» очень хорошо играют у себя дома. За 16 матчей в текущем сезоне чемпионата Англии они пропустили только 14 мячей, а забили ровно 20.

При этом стоит отметить, что за последние восемь поединков на своём поле клуб из Шеффилда потерпел всего лишь одно поражение — от грозного «Манчестер Сити», да и то варианты имелись (0:1). В остальных же семи встречах было добыто пять побед и сыграно две ничьи. Пропущено же за всё это время лишь пять мячей.

При таких раскладах интересно выглядит классическая ставка 1Х за коэффициент 1.81. Встреча первого круга в Вулверхэмптоне, к слову, завершилась ничьей со счётом 1:1. Тогда «клиники», кстати, открыли счёт уже на второй минуте матча.

Любопытно также смотрится гол «Шеффилда» за коэффициент 1.70. «Вулверхэмптон» в гостях играет мощно, но пропускает частенько. Всё же за 16 выездов в текущем сезоне он пропустил 17 мячей, это не так мало».

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В последних восьми домашних играх «Шеффилд» проиграл всего один раз, а победил — пять.
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