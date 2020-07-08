«Оренбург» — ЦСКА: ставка Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА в 27-м туре российской Премьер-Лиги.
Ставка: победа ЦСКА за 1.33.
«Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА. ЦСКА победит, победит всухую и тотал матча меньше 2,5 мяча.
Дело в том, что ЦСКА после фиаско с «Зенитом» перетряс всю оборону и взялся основательно. Стали играть строже в обороне.
Учитывая, что впереди есть две звезды — это Влашич и Фернандес, который играет как правый нападающий и создает много моментов, то у других игроков также больше возможностей забить. Поэтому, думаю, что ЦСКА победит», — сказал Ловчев.
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