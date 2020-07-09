«Рубин» — «Краснодар»: прогноз и ставка на матч 27-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.08.

«В сильно упрощённом варианте ситуация представляется примерно так: «Рубин» после рестарта первенства показывал бледный футбол и перебрал очков, а «Краснодар» выглядел симпатично, но получил меньше заслуженного. На дистанции качество футбола должно окупаться, благо что по уровню исполнителей у гостей наблюдается заметное преимущество.



Также нужно учитывать, что казанцы — один из любимых соперников «быков». В 16 предыдущих очных встречах они одержали 12 побед при двух поражениях и двух ничьих. Леонид Слуцкий никак не может добиться от подопечных стабильной игры, так что злой и мотивированный «Краснодар» имеет хорошие шансы приблизиться к «Локомотиву».



На лобовую победу фаворита дают достойный коэффициент 2.08, а потому можно не мудрить. Варианты посмелее — П2 с форой (-1) за прекрасные 3.04, а также ИТБ 1.5 гола «Краснодара» за 2.24. «Рубин» много ошибается в обороне и часто хватает карточки».