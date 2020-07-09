«Эвертон» — «Саутгемптон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ в Ливерпуле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Саутгемптон».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Святые» входят в топ-5 АПЛ по набранным очкам в гостях. За 16 игр они успели добыть 8 побед и забить 25 мячей. Впрочем, у себя дома «Эвертон» не даёт спуску абсолютно никому. К слову, за семь игр на своём поле под руководством Карло Анчелотти клуб ни разу не проиграл. При этом было забито ровно 10 голов, что весьма неплохо.



Однако сейчас важнейшую роль играет психология. Едва ли кто-то из соперников будет мотивирован больше, но «святые» на днях обыграли «Манчестер Сити» и явно находятся на подъёме. А неплохая гостевая серия наверняка придаст сил. При таких раскладах мы бы проверили классический Х2 за вполне рабочий коэффициент 1.81.



Также интересным вариантом выглядит ставка «обе забьют» за коэффициент 1.77. «Саутгемптон» умеет и любит забивать на выезде, а вот с обороной не всё так гладко. «Ириски», к слову, тоже нередко грешат в защите, так что ждём от команд голов в обе стороны".