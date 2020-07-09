«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-2) за 2.72.



«Манчестер Юнайтед» прямо сейчас самая искристая команда АПЛ. Дело даже не в том, что одержаны 4 победы подряд и не в том, что оказывается серьёзное давление топ-4. Мы видим, что и «Лестер» колеблется, и «Челси» матчи сложнее даются, но в любом случае Фрэнк Лэмпард побеждает. Кажется, что именно эта пара, а не «Лестер», войдёт в четвёрку. Поль Погба и Бруну Фернандеш учатся играть вместе, а за этим наблюдать невероятно интересно и увлекательно, как и за Мэйсоном Гринвудом, который на пороге многих рекордов находится в АПД, как и Марсьяль, как и Рашфорд. В общем, всё там замечательно, в отличие от «Астон Виллы», с которой «МЮ» и сыграет.



У «Астон Виллы» всё как раз плохо. Команда не может выиграть 9 матчей подряд. В этом отрезке пропустила 17 мячей, всего пять забила. Я буду дико удивлён, если «Астон Вилла» останется в АПЛ. Всё указывает на то, что это команда Чемпионшипа. Поэтому я не очень понимаю, каким шансы могут быть у «Виллы» даже в домашней игре против «Манчестер Юнайтед», который так высоко парит. Я бы сыграл фору (-2) на «Манчестер Юнайтед».



«Вилла» пропускает пачками довольно регулярно. «Манчестер Юнайтед» забивает три и больше в четырёх из последних семи матчей. Игра будет результативная. У «МЮ» пока летит всё. Не очень понимаю, как оборона «Виллы» может выдержать атаку «Манчестер Юнайтед». Поэтому ставка на «МЮ» с форой (-2) против «Виллы» в городе Бирмингем», — сказал Казанский.



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