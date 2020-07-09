«Верона» — «Интер»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 31-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Верона» — «Интер».



Ставка: победа «Интера» за 1.80.



«В прошлом туре «Интер» потерпел болезненное поражение от «Болоньи» дома. Таким образом, после паузы миланцы потеряли 4 очка на «Джузеппе Меацца» и вместе с «Лацио» просто уступили дорогу «Ювентусу».



Антонио Конте рвал и метал на пресс-конференции. Произносил громкие слова и говорил о том, что уровню «Интера» нужно соответствовать. Представляю, с какой мотивирующей речью он выступит в раздевалке перед игрой с «Вероной». Я думаю, футболисты сделают все, чтобы реабилитироваться после неудачного матча.



«Верона» провела качественный сезон и располагается на восьмом месте. До зоны Лиги Европы 6 очков, поэтому турнирная мотивация у команды Юрича по-прежнему сохраняется. Но догнать в таблице «Наполи» будет невероятно сложно.



Фаворит предстоящей встречи — «Интер». Команда Конте должна отреагировать на досадное поражение от «Болоньи». Настрой у миланцев, думаю, будет запредельный. В 3 предыдущих поединках с «Вероной» «Интер» одерживал победы. Мне кажется, эта серия продолжится. Мой прогноз — победа «Интера» за 1.80», — сказал Керимов.



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«Верона» — «Интер». Прогноз: Конте, Лукаку, Эриксен и Алексис превзойдут Боккетти и Борини В шести предыдущих очных встречах нерадзурри набрали 16 очков из 18 возможных.