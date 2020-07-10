«Реал» – «Алавес»: прогноз Владислава Радимова на матч 35-го тура чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» – «Алавес».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.77, гол Бензема за 1.62.



«Конечно, «Реал» победит, здесь без вариантов. Пора уже ему выиграть хотя бы с разницей в два мяча после трёх побед подряд со счётом 1:0. Сложно сказать, сможет ли «Алавес» хотя бы забить. Мне кажется, забьёт Бензема, так как он давно не отличался голом, поэтому поставлю на результативность Карима.



Вопрос в том, что может противопоставить мадридцам «Алавес» и за счёт чего отобрать очки. Я мог представить, что «Хетафе» не проиграет «Реалу», но не «Алавес». Календарь в последних матчах у команды тяжёлый: помимо мадридского «Реала» ещё матчи против «Барселоны», «Бетиса» и «Хетафе». Где он будет брать очки, сложно сказать. Но пока у него есть запас по очкам над «Мальоркой».

«Реал» — «Алавес». Прогноз: Зидан, Куртуа и Рамос оставят «Барселону» без надежды на титул В семи предыдущих очных встречах мадридцы добыли шесть побед.