Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/4 финала

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которой букмекеры назвали главных фаворитов турнира.



Результаты жеребьёвки:



«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)

«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция).

Аналитики считают фаворитами «Манчестер Сити» и «Баварию», поставить на победу этих клубов можно с коэффициентом 4.00. В случае успеха со ставки в 1000 рублей игрок получит 4000 рублей.

Следом идут «ПСЖ» (6.50) и «Барселона» (7.00). Ниже оценены шансы мадридского «Атлетико» и «Ювентуса» (по 13.0). За 15.0 предлагается поставить на «Аталанту», за 19.0 — на «РБ Лейпциг», за 21.0 — на мадридский «Реал».

Аутсайдерами эксперты считают «Наполи» (51.0), «Лион» (81.0) и «Челси» (201.0).