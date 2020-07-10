Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов после жеребьёвки 1/4 финала

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, по итогам которой букмекеры назвали главных фаворитов турнира.
Результаты жеребьёвки:
«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция).
Аналитики считают фаворитами «Манчестер Сити» и «Баварию», поставить на победу этих клубов можно с коэффициентом 4.00. В случае успеха со ставки в 1000 рублей игрок получит 4000 рублей.
Следом идут «ПСЖ» (6.50) и «Барселона» (7.00). Ниже оценены шансы мадридского «Атлетико» и «Ювентуса» (по 13.0). За 15.0 предлагается поставить на «Аталанту», за 19.0 — на «РБ Лейпциг», за 21.0 — на мадридский «Реал».
Аутсайдерами эксперты считают «Наполи» (51.0), «Лион» (81.0) и «Челси» (201.0).
- 10 июля 2020
-
14:20
-
13:41
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 9 июля 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:36
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:39
-
12:00
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00