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«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» в АПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Челси» на выезде играет весело. Только что в матче с «Кристал Пэлас» было что-то шедевральное. Если бы матч закончился вничью, было бы в какой-то степени справедливо, потому что два больших шанса «Кристал Пэлас» упустил в самой концовке. Но «Челси» выдержал: феноменальный подкат Зума на 95-й минуте был невероятен. «Челси» получил три очка, но, думаю, вы обратили внимание, что лондонцы в гостях играют фестивально.

На «Брэммол Лэйн» будет трудно. «Шеффилд Юнайтед» команда домашняя, 8 матчей дома из 9 не проигрывает, постоянно забивает, и «обе забьют» в матчах с участием этой команды случаются часто: в 3 последних матчах из 5.

С учетом того что «Челси» в обороне неидеален, а «Шеффилд» дома играет ярко и мощно, ставка «обе забьют» смотрится достаточно спокойно».

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«Клинки» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам на своём поле, забив за 17 игр 21 гол.
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