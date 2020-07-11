«Шеффилд Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» в АПЛ.



Ставка: обе забьют за 1.95.



«Челси» на выезде играет весело. Только что в матче с «Кристал Пэлас» было что-то шедевральное. Если бы матч закончился вничью, было бы в какой-то степени справедливо, потому что два больших шанса «Кристал Пэлас» упустил в самой концовке. Но «Челси» выдержал: феноменальный подкат Зума на 95-й минуте был невероятен. «Челси» получил три очка, но, думаю, вы обратили внимание, что лондонцы в гостях играют фестивально.



На «Брэммол Лэйн» будет трудно. «Шеффилд Юнайтед» команда домашняя, 8 матчей дома из 9 не проигрывает, постоянно забивает, и «обе забьют» в матчах с участием этой команды случаются часто: в 3 последних матчах из 5.



С учетом того что «Челси» в обороне неидеален, а «Шеффилд» дома играет ярко и мощно, ставка «обе забьют» смотрится достаточно спокойно».

«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Жиру, Виллиан и Лэмпард не выйдут сухими из воды «Клинки» входят в топ-8 АПЛ по набранным очкам на своём поле, забив за 17 игр 21 гол.