«Сочи» — «Спартак»: онлайн трансляция матча, прямой эфир 11 июля, по какому каналу покажут
11 июля «Сочи» и «Спартак» встречаются в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 2.79.
Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 11 июля «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом
В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.
- 11 июля 2020
-
19:15
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:40
-
15:38
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:50
Партнерский контент