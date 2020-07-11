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«Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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«Сочи» — «Спартак»: онлайн трансляция матча, прямой эфир 11 июля, по какому каналу покажут

«Сочи» — «Спартак»: онлайн трансляция матча, прямой эфир 11 июля, по какому каналу покажут
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11 июля «Сочи» и «Спартак» встречаются в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.76. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 2.79.

Букмекеры уверены, что матч 28-го тура РПЛ 11 июля «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.12, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

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В четырёх из пяти матчей «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.
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