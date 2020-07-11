«Шеффилд» – «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 35-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Шеффилд Юнайтед» – «Челси».

Ставка: обе забьют за 2.01, тотал больше 2.5 мяча за 2.06.

«Шеффилд» посрамил скептиков, в том числе и меня. После возобновления чемпионата дела у команды шли не лучшим образом, но затем она взяла себя в руки и доказывает, что седьмое место, которое оно занимает в турнирной таблице, это заслуженная позиция.



«Челси» – в тройке. «Челси» выиграл пять из шести последних встреч, проиграв лишь однажды на этом турнирном отрезке. «Челси» не просто выигрывает, но еще и много забивает.



Поэтому я думаю, что матч получится верховым, а обе команды забьют. Также бы я бы взял ставку Ф2 (-0,5). Играть на счет не берусь, но я уверен, что «Челси» в очень тяжелой борьбе выиграет. Команда на финише смотрится очень убедительно и выглядит более ровно, чем «Шеффилд».