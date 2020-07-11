Александр Волкановски — Макс Холлоуэй: прогноз и ставка на бой UFC 251

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Александр Волкановски — Макс Холлоуэй.

Ставка: досрочная победа Волкановски за 4.00.

«Собственно, их предыдущая встреча состоялась совсем недавно и не успела забыться. Произошла она в середине декабря 2019 года и завершилась решением судей, которые единогласно отдали предпочтение австралийцу. В принципе, спорить там было особенно не с чем.



Волкановски долго запрягал и два стартовых раунда провёл ниже своего уровня. На этом отрезке американец смотрелся как минимум не хуже, а вообще — даже лучше. Но дальше Алекс прогрелся и приспособился к сопернику, оставшаяся часть поединка прошла если не в одну калитку, то с ощутимым преимуществом.



Ключевым элементом победы австралийца тогда стали лоукики, благодаря которым удалось отбить Холлоуэю ноги. Тот никак не мог найти противоядие и просто задёргался: рвать дистанцию не получалось, поскольку переход в атаку прерывался мощным и чувствительным ударом по нижней части тела.



Однако с тех пор прошло почти восемь месяцев. Трудно проверить, что Благословенный не провёл работу над ошибками. Скорее всего, на этот раз Волкановски придётся придумать что-то ещё. Поставить оборону от лоукиков (пусть даже столь бодрых), строго говоря, можно даже за короткий срок.

Австралиец крайне мотивирован. Перед боем он несколько раз обещал нокаутировать оппонента, чтобы не дать тому возможностей для спекуляций. Букмекеры справедливо оценивают баланс сил: у Алекса 21 победа в 22 поединках, а единственное поражение состоялось аж в 2013 году.



Основной шанс Макса — мощный нокаутирующий удар. Вот только для него нужно найти момент, а держать соперника на дистанции и не давать тому прицелиться действующий чемпион умеет. Бойцы прекрасно знают друг друга и вряд ли затратят большое время на разведку, так что зрелище должно получиться на славу.



Шансы Волкановски кажутся солиднее, но на П1 дают скромный коэффициент 1.45. Если вас он не устраивает, подумайте о двух ставках посмелее: тотал меньше 4.5 раунда идёт за прекрасный коэффициент 2.80, а досрочная победа австралийца — аж за 4.00. Интересно".