Александр Волкановски — Макс Холлоуэй. Прогноз на реванш: чемпион не даст шанса американцу

Бой Александр Волкановски — Макс Холлоуэй состоится 12 июля 2020 года. Титульный поединок в полулёгкой весовой категории пройдёт в рамках UFC 251. Начало — не ранее 07:00 мск. Букмекеры считают фаворитом боя Волкановски: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.46, успех Холлоуэя идёт за 2.80, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 251 Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй (12.07.2020)

Кард UFC 250 из-за пандемии коронавируса выглядел необычайно слабо для номерного (и уж тем более — юбилейного) ивента. Зато UFC 251 имеет все шансы стать одним из наиболее ярких и шумных мероприятий за всю историю организации. На то есть сразу несколько причин, каждая из которых звучит солидно.

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Начнём с необычных условий. Дело в том, что это будет первый ивент на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, что само по себе крайне интересно и добавляет антуража. Президент UFC Дана Уайт говорил об этом на протяжении нескольких месяцев, сумев довести начатое до конца.



Второе и самое главное — кард действительно в полном порядке. Состоятся аж три титульных поединка, причём каждый из них может похвастать симпатичной вывеской. Российских любителей единоборств, естественно, прежде всего интересует бой Петра Яна с бразильцем Жозе Алду. Но реванш Волкановски — Холлоуэй смотрится ничуть не хуже.



Собственно, их предыдущая встреча состоялась совсем недавно и не успела забыться. Произошла она в середине декабря 2019 года и завершилась решением судей, которые единогласно отдали предпочтение австралийцу. В принципе, спорить там было особенно не с чем.

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Волкановски долго запрягал и два стартовых раунда провёл ниже своего уровня. На этом отрезке американец смотрелся как минимум не хуже, а вообще — даже лучше. Но дальше Алекс прогрелся и приспособился к сопернику, оставшаяся часть поединка прошла если не в одну калитку, то с ощутимым преимуществом.



Ключевым элементом победы австралийца тогда стали лоукики, благодаря которым удалось отбить Холлоуэю ноги. Тот никак не мог найти противоядие и просто задёргался: рвать дистанцию не получалось, поскольку переход в атаку прерывался мощным и чувствительным ударом по нижней части тела.



Однако с тех пор прошло почти восемь месяцев. Трудно проверить, что Благословенный не провёл работу над ошибками. Скорее всего, на этот раз Волкановски придётся придумать что-то ещё. Поставить оборону от лоукиков (пусть даже столь бодрых), строго говоря, можно даже за короткий срок.

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Австралиец крайне мотивирован. Перед боем он несколько раз обещал нокаутировать оппонента, чтобы не дать тому возможностей для спекуляций. Букмекеры справедливо оценивают баланс сил: у Алекса 21 победа в 22 поединках, а единственное поражение состоялось аж в 2013 году.



Основной шанс Макса — мощный нокаутирующий удар. Вот только для него нужно найти момент, а держать соперника на дистанции и не давать тому прицелиться действующий чемпион умеет. Бойцы прекрасно знают друг друга и вряд ли затратят большое время на разведку, так что зрелище должно получиться на славу.



Шансы Волкановски кажутся солиднее, но на П1 дают скромный коэффициент 1.45. Если вас он не устраивает, подумайте о двух ставках посмелее: тотал меньше 4.5 раунда идёт за прекрасный коэффициент 2.80, а досрочная победа австралийца — аж за 4.00. Интересно.

Прогноз на бой Волкановски — Холлоуэй 12 июля 2020

Ян одержал в UFC шесть побед из шести возможных, заслужив титульник. Он любит прессинговать и давить на оппонента с первой секунды, не давая тому перевести дух. Алду всё ещё опасен, но в шести предыдущих боях потерпел четыре поражения. У бразильца будет шанс в поздних раундах, но дойдёт ли до них с ударной техникой Петра — большой вопрос. Ставим на россиянина.



Ставка: досрочная победа Волкановски за 4.00.