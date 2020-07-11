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«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии в Турине

«Ювентус» — «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии в Турине
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 32-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Ювентус» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Ювентус» спокойно движется к очередному скудетто, очень хороший запас прочности перед конкурентами, которые заметно сдали, — «Интер» и «Лацио». А вот «Аталанта» удивляет великолепными результатами: бергамаски входят в число трех лучших команд из топ-5 европейских чемпионатов после рестарта сезона. «Аталанта» наряду с мадридским «Реалом» и «Баварией» выиграла все свои матчи.

Кроме того, бергамаски сумели обыграть «Лацио» и «Наполи». У «Аталанты» есть призрачный шанс на чемпионство, сейчас это лучшая команда итальянского чемпионата и самая результативная. К тому же «Аталанта» продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому нужно держать себя в тонусе, впрочем, как и «Ювентусу». У «Ювентуса» возвращаются после дисквалификации Де Лигт и Дибала, состав будет оптимальным.

У «Аталанты» Иличич не набрал привычной формы, но через игры обязательно это сделает. Думаю, в этом матче будут голы с обеих сторон и тотал больше 2,5. Коэффициент 1,78".

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