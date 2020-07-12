«Динамо» — «Крылья Советов»: прямой эфир, онлайн трансляция матча РПЛ, по какому каналу
12 июля «Динамо» и «Крылья Советов» встречаются в матче 28-го тура РПЛ. Начало — в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех «Крыльев Советов» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля «Динамо» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.76. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.
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