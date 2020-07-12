«Эспаньол» — «Эйбар»: прогноз Александра Вишневского на матч 36-го тура чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Эспаньол» — «Эйбар».

Ставка: победа «Эйбар» в один мяч или ничья за 1.72.

«Проиграв «Барселоне», «Эспаньол» уже оформил вылет в Сегунду. Смогут ли «попугаи» «хлопнуть дверью», как часто делают уже вылетевшие команды, внезапно обыгрывая мотивированных соперников? Думаю, вряд ли. В первую очередь потому, что у каталонцев не было недельного цикла на подготовку к матчу после слишком энергозатратного матча с «Барселоной». Играть придется уже через три с половиной дня. У «Эйбара» и вовсе два с половиной дня после прошлого матча. Но «оружейники» предельно мотивированы, им очень нужны очки, и лучшее время их набрать – это явно ставка на матч с «Эспаньолом», изнуренным матчем с «Барсой».



Можно было бы предположить, что отсутствие психологического давления для «Эспаньола» приведет к большему количеству забитых мячей. Предположил бы такое, будь матч в позднее время. Но играть предстоит в жару, в 13:00. Двигаться в таких условиях неудобно, и это фактор против высокой результативности.



Мне кажется, максимум, чего сможет добиться «Эспаньол», — ничья. Шансов на победу больше у «Эйбара», но его победа с разницей в один мяч куда вероятнее, чем выигрыш с большей разницей в счете. Моя ставка — «Эйбар» или выиграет с разницей в один мяч, или сыграет вничью».