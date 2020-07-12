«Наполи» — «Милан»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Италии

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

«Обе команды в хорошей форме. «Наполи» в последнее время проиграл только «Аталанте». Но на ее поле проиграть не зазорно. В остальном у команды Гаттузо многое получается.



Не устаю говорить комплименты и в адрес Пиоли и его подопечных. Хороший футбол, находятся в верхней части турнирной таблицы. И это несмотря на то, что в новом сезоне «Милан» будет тренировать другой наставник, скорее всего.



Матч за еврокубки, как раз о пороге Лиги Европы и стоит говорить.



Но не думаю, что «Милан» в гостях будет оборонять ничью. Мне кажется, Пиоли тоже будет нацелен на победу. Там не такой большой отрыв по очкам, чтобы не рисковать. В конце концов, если «Милан» проиграет, это ещё не приговор.



А если так, то можно ожидать в этом матче голов. В последней встречи в Неаполе счет был 3:2 в пользу хозяев. Хотя в других матчах результаты низовые. Но сейчас, на мой взгляд, речь идет именно о верховой борьбе.



Взял бы ОЗ и ТБ 2,5. В атаке команды работают хорошо, настроение хорошее. Вкус к голам есть у обеих сторон. Так что должны забивать».