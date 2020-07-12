«Краснодар» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Краснодар» — «Урал».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

«Краснодар» дома принимает «Урал». Гости после победы над «Динамо» опередили и его, и «Спартак» в турнирной таблице. «Урал» претендует на шестое место, которое может дать право сыграть в еврокубках. Плюс «Урал» будет играть с «Химками» в полуфинале Кубка России. «Урал» — команда играющая, да и соперникам дает играть. Больше всех в чемпионате пропустил, если не брать «Ростов» с десяткой от «Сочи».



«Краснодар» против «Урала» — это история про голы. «Краснодар», провалив матч в Казани, должен собраться и что-то изменить в своей игре. Вернутся Берг и Петров. Серьезный разговор внутри клуба наверняка произошел, так как «Краснодар» теряет позиции в чемпионате. За Лигу чемпионов побороться будет уже очень сложно. С другой стороны, нет ничего невозможного. Надо брать свое. Дома «Урал» надо обыгрывать. Получится — честь и хвала «Краснодару». Нет — не достойны бороться за самые высокие места.



Думаю, должны быть голы. В первом круге яркий матч был, шесть забитых мячей. Здесь как минимум три точно должны увидеть. За 1,9 предлагаю сыграть «тотал больше 2,5 мяча".