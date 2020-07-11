«Краснодар» — «Урал». Прогноз: Вандерсон, Газинский и Берг бросятся догонять «Локомотив»

12 июля «Краснодар» и «Урал» сыграют в матче 28-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 6.45.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Урал»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 12 июля «Краснодар» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.17. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Краснодар» — «Урал» (12.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

«Локомотив» — «Уфа». Прогноз: Евсеев даст надежду на Лигу чемпионов ЦСКА и «Краснодару» В пяти предыдущих очных встречах «железнодорожники» добыли лишь одну победу.

Позади остались пять полных туров, участники прогрелись и вошли в колею, впереди финишная прямая. Времени на исправление ошибок уже нет, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 28-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 12 июля, пятью матчами.

Самый поздний из них стартует в 20:30 мск в Краснодаре. Местный одноимённый клуб сразится с «Уралом». Ожидалось, что битва за вторую строчку в Российской Премьер-Лиге и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов станет украшением заключительной части сезона, но пока получается совсем не так.

Основные претенденты повадились играть в поддавки. «Локомотив» не выигрывает на протяжении трёх туров, однако по-прежнему единолично занимает второе место в турнирной таблице. Дело в том, что подопечные Мурада Мусаева ужасно вышли с карантина. Похоже, сказался долгий простой.

«Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз: Комличенко, Глушенков и Зиньковский возьмут выходной В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более одного гола.

«Быки» согласились перенести игру с «Динамо» на 19 июля, а с «Оренбургом» получили техническую победу из-за вспышки коронавируса в стане соперника. В результате впервые выйти на поле удалось только 1 июля. На выезде не получилось дожать «Ростов» (1:1): быстро открыли счёт, имели уйму моментов, а потом оказались наказаны за расточительность.

Как оказалось, реализованный Ивелином Поповым пенальти на 101-й минуте был только началом бед. В следующем туре «Краснодар» проиграл «Зениту» в родных стенах (2:4) — вновь неплохое качество футбола, вновь много остроты, вновь слабая реализация. Пара детских ошибок и отсутствие концентрации в обороне обошлись дорого.

А в четверг состоялось поражение от «Рубина» (0:1). Игра смотрелась, скорости были неплохими, моменты возникали стабильно. До определённого момента выручали вратари, а в дебюте второго тайма Денис Макаров отличился после рикошета. Владения мячом у «Краснодара» много, угловых — тоже. А в сухом остатке — одно очко в трёх турах.

«Оренбург» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Мамаев и Ионов продолжат борьбу за Лигу чемпионов «Оренбург» играет практически без замен и находится одной ногой в ФНЛ.

Отставание от «Локомотива» составляет пять баллов, а на третью строчку тем временем забрался ЦСКА. До него один пункт. У «быков», правда, есть игра в запасе, но ситуация всё равно близка к критической. Если они хотят попадать в Лигу чемпионов напрямую, ошибаться больше крайне не рекомендуется.

«Урал» тем временем набрал 10 очков в четырёх турах и вышел на седьмую позицию в чемпионате России. До шестой строчки всего один балл, а ведь она может вывести в квалификацию Лиги Европы в случае победы «Зенита» в Кубке России. Справедливости ради, непосредственно по игре «шмели» не особенно впечатляют.

Победа над «Оренбургом» — техническая, а два оставшихся успеха стали возможными в первую очередь благодаря везению. В обоих случаях екатеринбуржцы смотрелись ничуть не лучше противников, но выжимали максимум. 2:1 с «Тамбовом» и 2:1 с «Динамо» при довольно равной игре.

«Борнмут» — «Лестер». Прогноз: Варди, Мэддисон и Тилеманс разукрасят статистику аутсайдера За девять последних матчей в АПЛ «вишни» пропустили 21 мяч.

Ничья с «Уфой» (1:1) тоже не впечатлила — подопечные Дмитрия Парфёнова остались в большинстве в середине второго тайма, тут же забили, после чего прижались к своим воротам и пропустили в компенсированное время. Оборона у «Урала» по-прежнему кошмарная — 46 пропущенных мячей. Больше только у «Оренбурга», но там виноваты технические поражения.

Статистика очных встреч также полностью на стороне хозяев. В четырёх предыдущих поединках они оказались сильнее, общий счёт — 9:3. На наш взгляд, разъярённые «быки» хорошенько прощупают слабую защиту гостей и добудут долгожданную победу. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1) за 1.99 и ИТБ 2 гола «Краснодара» за 2.21.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Урал» 12 июля

«Краснодар» набрал в трёх предыдущих турах всего одно очко и опустился на четвёртое место. Если клуб хочет претендовать на прямое попадание в Лигу чемпионов, допускать осечки больше нельзя. В принципе, пропускает «Урал» больше всех в чемпионате России, а возвращение Маркуса Берга должно добавить «быкам» конкретики впереди. Ждём от них двух-трёх голов и победы.

Ставка: ИТБ 2 гола «Краснодара» за 2.21.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.