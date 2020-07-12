«Наполи» — «Милан»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 32-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Милан».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

«Статистика личных встреч на стороне неаполитанцев, причём полностью. В предыдущих восьми матчах в Неаполе хозяева ни разу не проиграли и добыли шесть побед.



Однако на этот раз миланцы определённо могут навести шороху в гостях. Они довольно неплохо играют на выезде и входят в топ-6 чемпионата Италии по набранным очкам вне дома. При этом они имеют 6 поражений в 17 матчах и 24 забитых мяча.



После паузы «россонери» также не жалуются на низкую результативность. К слову, в пяти матчах Серии А после паузы у них получилось наколотить соперникам целых 15 мячей. То есть ровно три штуки в среднем за встречу. Выше всяких похвал.



Конечно, неаполитанцы после паузы тоже выглядят достойно и будут цепляться за топ-4 до последнего. А на таком фоне можно подумать над комбинированной ставкой «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12. Согласно статистике личных встреч, в 8 из последних 10 игр в Неаполе соперники непременно забивали друг другу и пробивали верх.



Также при желании можно рассмотреть классический Х2 за коэффициент 1.79. «Милан» сейчас смотрится весьма неплохо. При этом этот матч станет для него одним из ключевых в борьбе за еврокубки, так что валять дурака клубу нельзя».