Волкановски — Холлоуэй: кто победил в реванше, результат боя, какие ставки сыграли

В титульном бою полулёгкой весовой категории на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) сошлись действующий чемпион 28-летний австралиец Алекс Волкановски и претендент на титул из США Макс Холлоуэй.



Букмекеры не сомневались в победе австралийца: ставки на него принимались с коэффициентом 1.46: со ставки в 1000 рублей можно было получить 1460. Поставить на Холлоуэя можно было за 2.74.



Аналитики были уверены, что бой продлится всю дистанцию. Сделать ставку на то, что поединок продлится все пять раундов, предлагалось за 1.50. Досрочное завершение шло за 1.70.



Победа Волкановски по очкам оценивалась коэффициентом 2.10: ставки в 1000 рублей принесла бы игроку 2100 рублей.



Первый и второй раунды противостояния прошли под полным контролем бойца из США, а начиная с третьего Волкановски начал захватывать инициативу, что наглядно демонстрировала статистика: 22-21 и 25:15 во втором и третьем раундах по значимым ударам. Четвёртый и пятый раунды оказались равными, поэтому судейское решение многим может показаться спорным.



Раздельным решением судей победу одержал Алекс Волкановски – 48-47, 47-48, 48-47.