«МЮ» — «Саутгемптон»: прогноз Алексея Андронова на матч 35-го тура английской Премьер-лиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» в 35-м туре английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют за 1.91.
«Команда Уле Гуннара Сульшера буквально летит в Лигу чемпионов. Понятно, что это главная задача на финише сезона. И «МЮ» в хорошей форме сейчас: команда обыгрывает одного соперника за другим.
«Саутгемптон» недавно победил «Манчестер Сити», но всё-таки, на мой взгляд, поставить на поток такие результаты команде пока будет довольно трудно, тем более что она в глубине турнирной таблицы. Практически нет мотивации у «Саутгемптона». Но предвижу, что проблемы для «МЮ» «святые создать» могут.
Мне кажется, что лучшая ставка на этот матч «обе забьют» с коэффициентом 1,91. По сути, мы ставим на гол «Саутгемптона» в этой ситуации, но повторюсь, «Юнайтед» хорош, но не безгрешен. Думаю, моменты у его ворот будут. «Саутгемптон» имеет все шансы забить».
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