«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.03.



«Обе команды сейчас находятся в очень хорошей форме и хорошем настроении. Из всех команд АПЛ после рестарта мне больше всех нравится именно „МЮ“. Дело в том, что „Манчестер“ регулярно набирает очки. Сульшер явно стал больше работать над позиционной атакой. В каждом матче его парни забивают не по одному мячу.



Например, в прошлом туре „МЮ“ разгромил борющуюся за выживание „Астон Виллу“ со счётом 3:0. До этого были сумасшедшие 5:2 с „Борнмутом“. Три мяча „Брайтону“ забили. Летит „МЮ“ буквально.



Хорошо смотрятся и Погба, и Бруну Фернандеш, и Марсьяль, и Рашфорд. Забивает и забивает молодой Мэйсон Гринвуд. Как здесь предполагать, что „МЮ“ не сможет отличиться?



«Саутгемптон» по сути обезопасил себя от вылета, поэтому сейчас он может играть раскрепощённо. Бывали случаи, когда «Сотон» играл в три центральных защитника, но сейчас время немного другое. Думаю, что фрагментарно мы что-то подобное увидим, но «Саутгемтону» не надо бояться себя здесь проявлять, учитывая турнирное положение. Поэтому думаю, что нас ждут бодрые контратаки.



Ну а стандарт — это особенная история, потому что есть у «Сотона» здоровенные, высоченные центральные защитники, которые идут в атаку.



Мне кажется, что здесь можно подумать о голах. Ставим на тотал больше 3 с солидным коэффициентом 2.03".