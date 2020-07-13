«Алавес» — «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч 36-го тура Ла Лиги 13 июля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Хетафе».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 2.24.

«Хетафе» будет играть в полную силу. Все шансы на то, чтобы оказаться в зоне Лиги чемпионов потеряны, но за место в Лиге Европы ещё надо побороться. А бороться «Хетафе» как раз очень хорошо умеет.



«Алавесу» нужна только победа в этой встрече, «Мальорка» догоняет. «Алавес» посильнее «Мальорки» и мог бы уже не думать о борьбе за выживание, но после перерыва проиграл почти все матчи. С какой стати он должен выиграть у «Хетафе»? Думаю, что не выиграет, я не верю в это.



Это матч двух упрямых команд, которые, как кажется, не станут раскрываться. Букмекеры тоже полностью уверены, что матч будет низовым, и на «тотал меньше 2,5» дают совсем низкий коэффициент (меньше 1,50).



Поэтому я здесь рискну и сыграю против мнения букмекеров и поставлю на тотал больше".