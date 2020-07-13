«Алавес» — «Хетафе»: прогноз Владислава Радимова на матч 36-го тура Ла Лиги 13 июля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Хетафе».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 2.24.
«Хетафе» будет играть в полную силу. Все шансы на то, чтобы оказаться в зоне Лиги чемпионов потеряны, но за место в Лиге Европы ещё надо побороться. А бороться «Хетафе» как раз очень хорошо умеет.
«Алавесу» нужна только победа в этой встрече, «Мальорка» догоняет. «Алавес» посильнее «Мальорки» и мог бы уже не думать о борьбе за выживание, но после перерыва проиграл почти все матчи. С какой стати он должен выиграть у «Хетафе»? Думаю, что не выиграет, я не верю в это.
Это матч двух упрямых команд, которые, как кажется, не станут раскрываться. Букмекеры тоже полностью уверены, что матч будет низовым, и на «тотал меньше 2,5» дают совсем низкий коэффициент (меньше 1,50).
Поэтому я здесь рискну и сыграю против мнения букмекеров и поставлю на тотал больше".
- 13 июля 2020
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 12 июля 2020
-
21:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:30