«Интер» — «Торино»: где будет трансляция, во сколько начало, прогнозы и ставки букмекеров

13 июля «Интер» и «Торино» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 13 июля «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

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