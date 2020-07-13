Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Интер» — «Торино»: где будет трансляция, во сколько начало, прогнозы и ставки букмекеров

«Интер» — «Торино»: где будет трансляция, во сколько начало, прогнозы и ставки букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

13 июля «Интер» и «Торино» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 13 июля «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Интер» — «Торино». Прогноз: Сиригу с Ансальди попьют крови у Конте, Лукаку и Алексиса
В шести предыдущих очных встречах нерадзурри одержали лишь одну победу.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020