«Интер» — «Торино». Прогноз: Сиригу с Ансальди попьют крови у Конте, Лукаку и Алексиса

13 июля «Интер» и «Торино» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Торино»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 13 июля «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.
Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Торино» (13.07.2020)
Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались пять полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 32-го тура завершится в понедельник, 13 июля, одним матчем. В 22:45 мск в Милане местный «Интер» начнёт выяснять отношения с «Торино».
Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. В первую очередь — неудачное возобновление сезона, из-за которого ситуация несколько ухудшилась. Нерадзурри изначально сохраняли кое-какие шансы побороться за скудетто, но в шести турах допустили три осечки.
Причём нельзя сказать, что расписание получилось сложным и неприятным. Как раз наоборот — ни одного гранда на пути не попалось. Подопечные Антонио Конте добыли две натужные победы со счётом 2:1 — над «Сампдорией» и «Пармой». Единственный однозначный успех произошёл с идущей предпоследней «Брешией» (6:0).
А вот в остальных трёх случаях дело закончилось плохо. 3:3 с неприятным «Сассуоло» — это ещё ладно, речь о традиционно неудобном сопернике, который постоянно умудряется отбирать у миланцев очки. А вот 1:2 от «Болоньи» в родных стенах и 2:2 со скромной «Вероной» выглядят особенно грустно.
В обоих случаях нерадзурри смотрелись как минимум не хуже, а с «Вероной» и вовсе гораздо лучше. Но оба раза пропускали в концовках. «Болонья» уступала в счёте и дважды забила после 74-й минуты, а «мастифы» ушли от поражения на 86-й минуте. Теперь ни о каком скудетто думать не приходится.
«Интер» отстаёт от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков при игре в запасе, но это ещё не самое печальное. Набравшая мощный ход «Аталанта» ворвалась в топ-3 и всерьёз претендует на медали. Хороших новости ровно две. Первая — выпасть из топ-4 практически нереально, остальные слишком далеко. И вторая — отставание от «Аталанты» и «Лацио» минимально.
«Торино» тем временем борется за выживание. Недавно состоялась серия из трёх поражений, но тут как нельзя кстати подвернулась дышащая на ладан «Брешия». Туринцы одержали пусть натужную и волевую, но всё же победу (3:1). Теперь им стало полегче: 34 очка, 15-е место в Серии А, семь баллов отрыва от зоны вылета.
Подопечные Морено Лонго без особых проблем сохранят прописку в элите, если обойдутся без затяжных неудачных серий. И тут надо заметить, что с «Интером» в последнее время они играют очень удачно. Всего одно поражение в шести предыдущих встречах при двух победах и трёх мирных исходах.
Брать ли на таком фоне Х2 за прекрасный коэффициент 3.18 — дело вкуса, всё же нерадзурри заметно сильнее по составу и наверняка будут невероятно злы после двух осечек подряд. А вот навязать борьбу гостям точно по силам. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.76 и ИТБ 1 гола «Торино» за 2.53.
Логика простая: подопечные Антонио Конте много чудят в обороне, не пропустить они сумели только от несчастной «Брешии». А туринцы при всех своих проблемах забивают исправно — они ещё не уходили с поля без гола после возобновления первенства.
Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Торино» 13 июля
«Интер» в шести матчах после рестарта сезона лишь однажды победил с разницей более чем в один мяч, да и то несчастную «Брешию». В шести предыдущих очных встречах нерадзурри оказались сильнее лишь один раз при двух поражениях. Похоже, подопечных Антонио Конте ожидают проблемы. Их шансы, конечно, выглядят выше, но лёгкой жизни не ожидается.
Ставка: победа «Торино» с форой (+1.5) за 1.76.
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