«Интер» — «Торино». Прогноз: Сиригу с Ансальди попьют крови у Конте, Лукаку и Алексиса

13 июля «Интер» и «Торино» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Торино» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Интер» — «Торино»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 13 июля «Интер» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.63, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30.

Анализ и прогноз матча Серии А «Интер» — «Торино» (13.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались пять полных тура Серии А, команды прогрелись и вошли в колею. Программа 32-го тура завершится в понедельник, 13 июля, одним матчем. В 22:45 мск в Милане местный «Интер» начнёт выяснять отношения с «Торино».

Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, но кое-что их всё же роднит. В первую очередь — неудачное возобновление сезона, из-за которого ситуация несколько ухудшилась. Нерадзурри изначально сохраняли кое-какие шансы побороться за скудетто, но в шести турах допустили три осечки.

Причём нельзя сказать, что расписание получилось сложным и неприятным. Как раз наоборот — ни одного гранда на пути не попалось. Подопечные Антонио Конте добыли две натужные победы со счётом 2:1 — над «Сампдорией» и «Пармой». Единственный однозначный успех произошёл с идущей предпоследней «Брешией» (6:0).

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А вот в остальных трёх случаях дело закончилось плохо. 3:3 с неприятным «Сассуоло» — это ещё ладно, речь о традиционно неудобном сопернике, который постоянно умудряется отбирать у миланцев очки. А вот 1:2 от «Болоньи» в родных стенах и 2:2 со скромной «Вероной» выглядят особенно грустно.

В обоих случаях нерадзурри смотрелись как минимум не хуже, а с «Вероной» и вовсе гораздо лучше. Но оба раза пропускали в концовках. «Болонья» уступала в счёте и дважды забила после 74-й минуты, а «мастифы» ушли от поражения на 86-й минуте. Теперь ни о каком скудетто думать не приходится.

«Интер» отстаёт от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков при игре в запасе, но это ещё не самое печальное. Набравшая мощный ход «Аталанта» ворвалась в топ-3 и всерьёз претендует на медали. Хороших новости ровно две. Первая — выпасть из топ-4 практически нереально, остальные слишком далеко. И вторая — отставание от «Аталанты» и «Лацио» минимально.

«Краснодар» — «Урал». Прогноз: Вандерсон, Газинский и Берг бросятся догонять «Локомотив» В трёх предыдущих турах «быки» набрали лишь одно очко. Нужно исправляться.

«Торино» тем временем борется за выживание. Недавно состоялась серия из трёх поражений, но тут как нельзя кстати подвернулась дышащая на ладан «Брешия». Туринцы одержали пусть натужную и волевую, но всё же победу (3:1). Теперь им стало полегче: 34 очка, 15-е место в Серии А, семь баллов отрыва от зоны вылета.

Подопечные Морено Лонго без особых проблем сохранят прописку в элите, если обойдутся без затяжных неудачных серий. И тут надо заметить, что с «Интером» в последнее время они играют очень удачно. Всего одно поражение в шести предыдущих встречах при двух победах и трёх мирных исходах.

Брать ли на таком фоне Х2 за прекрасный коэффициент 3.18 — дело вкуса, всё же нерадзурри заметно сильнее по составу и наверняка будут невероятно злы после двух осечек подряд. А вот навязать борьбу гостям точно по силам. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.76 и ИТБ 1 гола «Торино» за 2.53.

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Логика простая: подопечные Антонио Конте много чудят в обороне, не пропустить они сумели только от несчастной «Брешии». А туринцы при всех своих проблемах забивают исправно — они ещё не уходили с поля без гола после возобновления первенства.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Торино» 13 июля

«Интер» в шести матчах после рестарта сезона лишь однажды победил с разницей более чем в один мяч, да и то несчастную «Брешию». В шести предыдущих очных встречах нерадзурри оказались сильнее лишь один раз при двух поражениях. Похоже, подопечных Антонио Конте ожидают проблемы. Их шансы, конечно, выглядят выше, но лёгкой жизни не ожидается.

Ставка: победа «Торино» с форой (+1.5) за 1.76.