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«Челси» — «Норвич»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Челси» — «Норвич»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 14 июля, «Челси» примет «Норвич Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 23.00. Поставить на ничью можно за 10.75.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Норвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

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В предыдущих семи играх «канарейки» пропустили 16 раз, а забили лишь однажды.
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