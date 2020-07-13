«Челси» — «Норвич». Прогноз: разгром от «Шеффилда» приведёт Лэмпарда и Виллиана в чувство

14 июля «Челси» примет «Норвич Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 23.00.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Челси» — «Норвич» (14.07.2020)

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Норвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Челси» — «Норвич Сити» (14.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершится 35-й тур, а уже 14 июля стартует 36-й. Во вторник сразятся «Челси» и «Норвич Сити». Встреча запланирована на 22:15 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Рединг» — «Мидлсбро». Прогноз: традиции в Чемпионшипе чтут. Уорнок и Макнейр дадут жару В шести предыдущих очных встречах «Мидлсбро» непременно оказывался сильнее.

«Челси» в матче прошлого тура гостил у вернувшегося в привычную колею «Шеффилда» и потерпел разгромное поражение (0:3). Уже на 33-й минуте встречи счёт стал 2:0 в пользу хозяев, а после перерыва в одной из немногих своих контратак «клинки» оформили третий мяч. Хотя тут надо бы сказать, что лондонцы владели колоссальным преимуществом: процент владения мячом в итоге составил 76-24, а удары по воротам 15-9 в их пользу.



На данный момент у подопечных Фрэнка Лэмпарда третья строчка и 60 очков. Отрыв от ближайших преследователей «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» составляет один и два пункта соответственно. Однако манкунианцам предстоит 13 июля игра, победа в которой потеснит лондонский клуб.



До конца сезона «пенсионерам» осталось провести три тура, работы хватит с лихвой. Помимо игр с аутсайдером «Норвичем», на заключительном отрезке первенства предстоит провести два матча с очень опасными оппонентами — «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном».

«Кардифф» — «Дерби Каунти». Прогноз: Уэйн Руни потеряет шансы на выход в АПЛ «Баранам» нужна только победа, но на выезде в нынешнем сезоне они выступают слабо.

«Норвич Сити» в прошлом туре потерпел очередное поражение, ставшее для него седьмым кряду в АПЛ. Клуб на своём поле принимал одного из группы борющихся за выживание «Вест Хэм Юнайтед» и проиграл с обидным счётом 0:4. Уже на 11-й минуте гости открыли счёт, обеспечив себе комфортное положение. Несмотря на плюс-минус равное владение мячом, острых атак у «молотобойцев» было больше.



У «канареек» по-прежнему 21 балл и последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. За три тура до конца сезона команда уже гарантированно вылетит в Чемпионшип. Отставание даже от 18-й строчки составляет уже десять пунктов, от спасительной 17-й — все 13.



Теперь «Норвичу» предстоит очередной тяжелейший выезд, на этот раз к лондонскому «Челси». А любопытно здесь то, что клуб из Нориджа в предыдущих 11 встречах между соперниками с 2011 года не одержал ни одной победы. Более того, в восьми случаях одерживали верх лондонцы, а ещё трижды случалась ничья.

«Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: почти товарищеская игра неудачников Примейры Обе команды одержали в семи турах всего по две победы и не смогли выполнить задачу на сезон.

Стоит также отметить, что за четыре поединка в Лондоне в английской Премьер-лиге на этом отрезке «канарейки» сумели затолкать мяч в сетку ворот хозяев лишь два раза. Из своих же они доставали снаряд целых восемь раз.

При таких раскладах П1 всухую за коэффициент 1.83 смотрится заманчиво. Всё-таки команда Фрэнка Лэмпарда дома играет в защите более сконцентрировано. В предыдущих трёх домашних играх она пропустили всего один гол, да и тот прямым ударом со штрафного.



К слову, против аутсайдера АПЛ играет также и его кошмарная статистика в последних турах. За семь предыдущих туров он сумел оформить только один мяч, а пропустил целых 16. Хлопнуть дверью перед вылетом в Чемпиошип будет сложно.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Норвич»

Понятно, что лондонский «Челси» выйдет на игру с аутсайдером АПЛ фаворитом. Против «Норвича» тут играет абсолютно всё. Во-первых, клуб имеет кошмарную реализацию. Во-вторых, у себя дома лондонцы играют в защите более сконцентрировано. В-третьих, статистика личных встреч тоже на стороне «пенсионеров». Словом, ждём уверенной игры от подопечных Фрэнка Лэмпарда.



Ставка: победа «Челси» всухую за коэффициент 1.83.