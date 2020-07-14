«Вест Бромвич» — «Фулхэм»: прогноз и ставка на матч 44-го тура Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Фулхэм».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Обе команды вышли с карантина не лучшим образом, зато потом набрали ход и выдали удачные серии. «Вест Бромвич» зацепил одно очко в двух стартовых матчах (хотя имел все основания претендовать на большее), пришёл в себя и в четырёх последующих турах набрал 10 очков из 12 возможных.
Теперь «дрозды» располагаются на второе месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 81 очко. «Лидс Юнайтед» совсем рядом, но гораздо важнее смотреть вниз и не выпасть из топ-2. Запас имеется: «Брентфорд» отстаёт на три балла, а «Фулхэм» — на пять. То есть ближайшая игра имеет колоссальное значение.
«Дачникам» для сохранения реальных шансов на прямое попадание в АПЛ нужна только победа, при любом другом раскладе придётся готовиться к плей-офф. Надо сказать, что выглядят они здорово: стартовали с двух поражений, а потом выдали серию из четырёх побед, пропустив на указанном отрезке лишь однажды.
Важно понимать, что терять лондонцам абсолютно нечего. Из топ-6 они не выпадут ни при каких обстоятельствах, поскольку отрыв от обладателей седьмых-восьмых мест двузначный. За три тура его отыграть нельзя. Собственно, от этого и будем отталкиваться: гости имеют полное право лезть вперёд в надежде на победу.
Получится — замечательно, интрига в битве за топ-2 возродится. Нет — спокойно доигрываем регулярный чемпионат и готовимся к плей-офф. Надо сказать, в четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, вот только три из них состоялись ещё шесть-семь лет назад.
Не будем мудрить и возьмём тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Положение у соперников довольно устойчивое, груз ошибки не давит. Следовательно ждать у моря погоды и парковать автобусы они вряд ли станут. Пожалуй, рассчитывать на три-четыре мяча мы имеем основания».
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