«Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз: Билич, Митрович и Остин устроят бойню за путёвку в АПЛ

14 июля «Вест Бромвич Альбион» сыграет с «Фулхэмом» в матче 44-го тура Чемпионшипа. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Вест Бромвича» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Фулхэма» оценён букмекерами коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Фулхэм»

Букмекеры не уверены, что матч Чемпионшипа 14 июля «Вест Бромвич» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм» (14.07.2020)

Чемпионшип перетерпел вынужденную паузу и вернулся сразу после элитного дивизиона чемпионата Англии по футболу. Шесть полных туров уже позади, команды прогрелись и почувствовали ритм. Календарь по понятным причинам крайне плотный: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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Программа 44-го тура откроется во вторник, 14 июля, шестью матчами. Самый ранний из них стартует в 19:00 мск в Вест Бромвиче, где местный одноимённый клуб на стадионе «Хоуторнс» будет выяснять отношения с «Фулхэмом». Это центральная игра всего тура, поскольку соперники входят в топ-4 и претендует на повышение в классе.

Тут надо бы коротко напомнить о регламенте Чемпионшипа. Два лучших клуба по итогам сезона напрямую поднимаются в английскую Премьер-лигу, а третья путёвка разыгрывается в плей-офф. В мини-турнире примут участие четыре коллектива — те, что займут места с третьего по шестое.

Обе команды вышли с карантина не лучшим образом, зато потом набрали ход и выдали удачные серии. «Вест Бромвич» зацепил одно очко в двух стартовых матчах (хотя имел все основания претендовать на большее), пришёл в себя и в четырёх последующих турах набрал 10 очков из 12 возможных.

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Досталось «Шеффилд Уэнсдей» (3:0), «Халл Сити» (4:2) и «Дерби Каунти» (2:0). Затем, правда, на выезде не удалось одолеть «Блэкберн Роверс» (1:1), но это нормально. «Бродяги» — довольно крепкий клуб, часто осложняющий жизнь фаворитам на своём поле. Кроме того, подопечные Славена Билича владели заметным преимуществом, не хватило лишь реализации.

Теперь «дрозды» располагаются на второе месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 81 очко. «Лидс Юнайтед» совсем рядом, но гораздо важнее смотреть вниз и не выпасть из топ-2. Запас имеется: «Брентфорд» отстаёт на три балла, а «Фулхэм» — на пять. То есть ближайшая игра имеет колоссальное значение.

«Дачникам» для сохранения реальных шансов на прямое попадание в АПЛ нужна только победа, при любом другом раскладе придётся готовиться к плей-офф. Надо сказать, что выглядят они здорово: стартовали с двух поражений, а потом выдали серию из четырёх побед, пропустив на указанном отрезке лишь однажды.

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Важно понимать, что терять лондонцам абсолютно нечего. Из топ-6 они не выпадут ни при каких обстоятельствах, поскольку отрыв от обладателей седьмых-восьмых мест двузначный. За три тура его отыграть нельзя. Собственно, от этого и будем отталкиваться: гости имеют полное право лезть вперёд в надежде на победу.

Получится — замечательно, интрига в битве за топ-2 возродится. Нет — спокойно доигрываем регулярный чемпионат и готовимся к плей-офф. Надо сказать, в четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, вот только три из них состоялись ещё шесть-семь лет назад.

Не будем мудрить и возьмём тотал больше 2.5 мяча за 2.00. Положение у соперников довольно устойчивое, груз ошибки не давит. Следовательно, ждать у моря погоды и парковать автобусы они вряд ли станут. Пожалуй, рассчитывать на три-четыре мяча мы имеем основания.

Прогноз и ставка на матч Чемпионшипа «Вест Бромвич» — «Фулхэм» 14 июля 2020

Обе команды находятся в топ-4 и претендуют на повышение в классе. «Вест Бромвич» идёт вторым, а «Фулхэм» отстаёт на пять очков. Гостей устроит только победа, при любых других раскладах шансы напрямую подняться в АПЛ станут сугубо теоретическими. Ждём от «дачников» агрессивного и смелого футбола, на который «дрозды» найдут ответ.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

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